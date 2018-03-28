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71-летний Фабио Капелло покинул «Цзянсу Сунин», продержавшись в Китае всего 10 месяцев

71-летний Капелло покинул «Цзянсу Сунин», продержавшись в Китае всего 10 месяцев
Eurosport

26 мин. назад

Итальянец хорошо заработал.

Китайский клуб «Цзянсу Сунин» объявил о разрыве сотрудничества с главным тренером Фабио Капелло.

У 71-летнего специалиста возникли разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики, сообщил официальный сайт чемпионата Китая.

  • «Цзянсу Сунин» проиграл 2 из 3 стартовых матча чемпионата Китая-2018.
  • Капелло возглавил китайский клуб в июне 2017 года. Итальянец подписал 3-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

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