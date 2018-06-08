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Талиска, которым интересовались «МЮ» и «Ливерпуль», перешел в «Гуанчжоу Эвергранд»
Деньги опять все решили?
Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» объявил о переходе бразильского полузащитника «Бенфики» Андресона Талиски на правах аренды.
Последние два сезона Талиска также провел в аренде, выступая за «Бешикташ». У турецкого клуба была опция выкупить права на футболиста за 21 млн евро, однако он ей не воспользовался.
- Контракт бразильца с «Гуанчжоу» рассчитан до конца 2018 года.
- Ранее Талиской интересовались «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Рома».
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