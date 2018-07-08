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«Гуанчжоу Эвергранд» объявил о возвращении Паулиньо

«Гуанчжоу Эвергранд» объявил о возвращении Паулиньо
Eurosport

10 мин. назад

Видимо, ему предложили еще большие деньги.

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо перешел в «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды, подписав контракт сроком на один год.

Паулиньо выступал за «Гуанчжоу» в 2015-2017 годах, после чего права на него выкупила «Барселона». После одного сезона в чемпионате Испании бразилец возвращается в китайскую Суперлигу. По некоторым данным, зарплата Паулиньо в старом-новом клубе будет 14 млн евро в год.

  • Паулиньо провел 3 игры на ЧМ-2018. Бразилия вылетела в 1/4 финала, проиграв Бельгии (1:2).
  • За один сезон в «Барсе» бразилец выиграл чемпионат Испании и Кубок Короля.

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