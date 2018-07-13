«Интер» продал Эдера в «Цзянсу Сунин». Он будет зарабатывать там 13 миллионов евро в год
Игрок нашел золотую жилу.
«Интер» объявил о продаже итальянского нападающего Эдера в китайский клуб «Цзянсу Сунин».
Сумма сделки составила 5,5 млн евро. Зарплата Эдера в Китае оценивается в 13 млн евро в год.
- В 2016 году Эдер перешел в миланский клуб из «Сампдории».
- В итоге страйкер провел за «нерадзурри» 76 матчей и забил 12 мячей.
- У «Интера» и «Цзянсу Сунин» установились тесные отношения из-за общих инвесторов.
- За «Цзянсу Сунин» выступают бразильские полузащитники Рамирес и Алекс Тейшейра.
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