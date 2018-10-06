Янник Карраско всадил красотищу со штрафного под перекладину – верните его в Европу

«Далянь Аэрбин» победил дома «Цзянсу Сунин» в матче 25-го тура чемпионата Китая. Гости открыли счет уже на 4-й минуте, но перед перерывом Няша Мушекви сравнял счет, а на 68-й минуте победный гол забил экс-игрок «Монако» и «Атлетико» Янник Карраско.

Бельгиец идеально исполнил штрафной, с 25 метров пробив прямо под перекладину.

На 84-й минуте Мушекви оформил дубль – 3:1.

Карраско перешел в «Далянь Аэрбин» из «Атлетико» в феврале за 30 млн евро.

В июле Карраско завоевал бронзовую медаль ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии.

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