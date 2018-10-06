Eurosport

Янник Карраско всадил красотищу со штрафного под перекладину – верните его в Европу

Карраско всадил красотищу со штрафного под перекладину – верните его в Европу
Eurosport

47 мин. назад

Красавчику всего 25, а он гоняет в Китае.

«Далянь Аэрбин» победил дома «Цзянсу Сунин» в матче 25-го тура чемпионата Китая. Гости открыли счет уже на 4-й минуте, но перед перерывом Няша Мушекви сравнял счет, а на 68-й минуте победный гол забил экс-игрок «Монако» и «Атлетико» Янник Карраско.

Бельгиец идеально исполнил штрафной, с 25 метров пробив прямо под перекладину.

На 84-й минуте Мушекви оформил дубль – 3:1.

  • Карраско перешел в «Далянь Аэрбин» из «Атлетико» в феврале за 30 млн евро.
  • В июле Карраско завоевал бронзовую медаль ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Китая

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Свечников и ребята из «Каролины» показали Панарину и Бобровскому, кто теперь на Востоке хозяин

03:14
Популярные видео
«Не Конор начал конфликт». 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Нурмагомедовым
4 105 просмотров8 ч
3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами
4 023 просмотровВчера в 10:19
А еще вам может понравиться