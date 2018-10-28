Алешандре Пато напомнил о себе могучим хет-триком в матче китайской Суперлиги
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Форвард «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато оформил хет-трик в матче чемпионата Китая против «Гуанчжоу Фули».
Бразилец открыл счет уже на седьмой минуте блестящим ударом с 30 метров. Следующего гола пришлось ждать чуть больше часа – вновь мощный страйк с линии штрафной в дальний угол. Ну а спустя еще десять минут Пато легко реализовал выход один на один, перед этим сделав пару шикарных финтов в центре поля.
- Матч закончился победой «Цюаньцзянь» со счетом 6:2.
- В двадцати матчах чемпионата Китая Алешандре забил 14 мячей.
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