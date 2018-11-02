Экс-форвард «Анжи» почесал голову во время китайского гимна и заработал дисквалификацию на 1 матч
Строгие патриотические порядки.
Китайская футбольная федерация забанила Диего Тарделли за фривольный жест.
33-летний нападающий «Шаньдун Лунэн» почесал голову во время исполнения гимна Китая перед матчем против «Шанхай Теллэйс» (2:4). Спортивные чиновники КНР посчитали поведение игрока недостойным и дисквалифицировали Тарделли на один матч.
- Диего Тарделли выступал за махачкалинский «Анжи» в сезоне-2011/12.
- В 24 матчах китайского чемпионата бразилец наштамповал 17 голов и 7 результативных передач.
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