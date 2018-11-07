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Бравый Одил Ахмедов черпачком затмил Халка и Оскара и принес «Шанхаю» чемпионство Китая

Бравый Ахмедов черпачком затмил Халка и Оскара и принес «Шанхаю» чемпионство Китая
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Красочный гол.

Одил Ахмедов порадовал болельщиков «Шанхай Теллэйс» зрелищем, которым нечасто удостаивал клубы РПЛ.

«Шанхай Теллэйс» обыграл «Гуйчжоу Жэньхэ» со счетом 2:1 в рамках китайской Высшей лиги. На таких партнеров, как Халк и Оскар, надо производить впечатление. Ахмедов, видимо, в курсе такого правила – и зрелищно впечатал мяч в сетку из-за штрафной.

Победа сделала «Шанхай Теллэйс» недосягаемым для соперников за тур до финиша и принесла команде первое чемпионство в истории.

  • В сезоне-2018/19 Одил за 19 матчей отметился только одним голом.
  • До китайской командировки Ахмедов отбегал несколько лет в «Анжи» (2011-14) и «Краснодаре» (2014-16).
  • У Ахмедова 91 матч и 17 голов за сборную Узбекистана.

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