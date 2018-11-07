Eurosport
Бравый Одил Ахмедов черпачком затмил Халка и Оскара и принес «Шанхаю» чемпионство Китая
Красочный гол.
Одил Ахмедов порадовал болельщиков «Шанхай Теллэйс» зрелищем, которым нечасто удостаивал клубы РПЛ.
«Шанхай Теллэйс» обыграл «Гуйчжоу Жэньхэ» со счетом 2:1 в рамках китайской Высшей лиги. На таких партнеров, как Халк и Оскар, надо производить впечатление. Ахмедов, видимо, в курсе такого правила – и зрелищно впечатал мяч в сетку из-за штрафной.
Победа сделала «Шанхай Теллэйс» недосягаемым для соперников за тур до финиша и принесла команде первое чемпионство в истории.
- В сезоне-2018/19 Одил за 19 матчей отметился только одним голом.
- До китайской командировки Ахмедов отбегал несколько лет в «Анжи» (2011-14) и «Краснодаре» (2014-16).
- У Ахмедова 91 матч и 17 голов за сборную Узбекистана.
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