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Маруан Феллайни элегантным тычком забил победный гол в дебютном матче на китайской земле

Феллайни элегантным тычком забил победный гол в дебютном матче на китайской земле
Eurosport

47 мин. назад

Только приехал, а уже разрывает.

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни забил победный гол в матче чемпионата Китая против «Пекин Реньхэ».

На 50-й минуте бельгиец получил мяч в нескольких метрах от ворот и спокойно прокатил его мимо голкипера гостей.

  • Этот матч стал дебютным для Маруана, закончился он минимальной победой со счетом 1:0.
  • До этого Феллайни выступал в Англии с 2008 года – 5 лет в «Эвертоне» и еще 5 в «Юнайтед».
  • 31-летний полузащитник провел за «МЮ» 14 матчей чемпионата Англии-2018/19. Но при новом тренере Уле-Гуннаре Сульшере Феллайни в семи матчах АПЛ сыграл лишь 3 минуты.
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