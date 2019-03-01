Маруан Феллайни элегантным тычком забил победный гол в дебютном матче на китайской земле
Только приехал, а уже разрывает.
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни забил победный гол в матче чемпионата Китая против «Пекин Реньхэ».
На 50-й минуте бельгиец получил мяч в нескольких метрах от ворот и спокойно прокатил его мимо голкипера гостей.
- Этот матч стал дебютным для Маруана, закончился он минимальной победой со счетом 1:0.
- До этого Феллайни выступал в Англии с 2008 года – 5 лет в «Эвертоне» и еще 5 в «Юнайтед».
- 31-летний полузащитник провел за «МЮ» 14 матчей чемпионата Англии-2018/19. Но при новом тренере Уле-Гуннаре Сульшере Феллайни в семи матчах АПЛ сыграл лишь 3 минуты.
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