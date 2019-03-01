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Сложно найти более нелепый момент, чем этот автогол из чемпионата Китая

Сложно найти более нелепый момент, чем этот автогол из чемпионата Китая
Eurosport

19 мин. назад

Ужасно смешная ошибка.

Голкипер «Тяньцзинь Сунцзян» Джинги Фанг стал автором одного из самых невероятных автоголов сезона в матче против «Гуанчжоу Эвергранд».

Прерывая навес в штрафную, защитник «Тяньцзиня» отправил мяч в штангу, но Фанг неаккуратным движением закатил мяч в собственные ворота, сделав счет 0:2 в пользу «Гуанчжоу».

  • Матч закончился разгромной победой «Гуанчжоу» – 3:0.
  • В прошлом году «Эвергранд» финишировал вторым с отставанием от чемпиона в пять очков, «Тяньцзинь Сунцзян» стал девятым.
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