Сложно найти более нелепый момент, чем этот автогол из чемпионата Китая
Ужасно смешная ошибка.
Голкипер «Тяньцзинь Сунцзян» Джинги Фанг стал автором одного из самых невероятных автоголов сезона в матче против «Гуанчжоу Эвергранд».
Прерывая навес в штрафную, защитник «Тяньцзиня» отправил мяч в штангу, но Фанг неаккуратным движением закатил мяч в собственные ворота, сделав счет 0:2 в пользу «Гуанчжоу».
- Матч закончился разгромной победой «Гуанчжоу» – 3:0.
- В прошлом году «Эвергранд» финишировал вторым с отставанием от чемпиона в пять очков, «Тяньцзинь Сунцзян» стал девятым.
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