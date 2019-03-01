Сложно найти более нелепый момент, чем этот автогол из чемпионата Китая

Голкипер «Тяньцзинь Сунцзян» Джинги Фанг стал автором одного из самых невероятных автоголов сезона в матче против «Гуанчжоу Эвергранд».

Прерывая навес в штрафную, защитник «Тяньцзиня» отправил мяч в штангу, но Фанг неаккуратным движением закатил мяч в собственные ворота, сделав счет 0:2 в пользу «Гуанчжоу».

Матч закончился разгромной победой «Гуанчжоу» – 3:0.

В прошлом году «Эвергранд» финишировал вторым с отставанием от чемпиона в пять очков, «Тяньцзинь Сунцзян» стал девятым.

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