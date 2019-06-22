Отношения полузащитника «Далянь Ифан» Янника Карраско с китайским клубом становятся все хуже.

Футболист не прилетел вовремя из расположения сборной Бельгии. Он пропустил тренировки и игру с «Хэбэй Чайна Форчун», за что получил выговор от одноклубника – вратаря Юй Цзыцяня.

«Ты звезда и круто играешь, но ты не можешь победить в одиночку. Ты намеренно заработал четвертую желтую карточку в матче с «Шанхай Шэньхуа», чтобы получить дисквалификацию, не выступить в следующей игре и раньше срока вернуться в Европу. Когда мы играли с «Хэбэй», ты сказал, что самолет задержался. Но если ты вернулся на день раньше, как мог опоздать.

На тренировках ты вообще не двигаешься. Ты просто стоишь на поле во время двусторонок: не атакуешь и не защищаешься. Атмосфера на тренировках испорчена. Для профессионалов тренировки не менее важны, чем игры. Один человек, даже самый важный, не может быть ценнее команды. Я надеюсь, что мы с тобой попрощаемся так же, как приветствовали», – сказал Цзыцянь.

Клуб отстранил бельгийца от тренировок, в течение трех дней он должен извиниться перед командой, сообщает Daily Mail.

Карраско ответил в твиттере: «Отношение некоторых лидеров и партнеров по команде ко мне непонятно, учитывая мою приверженность и работу с командой до сих пор. Команда нуждается во мне, и я хочу помочь. Эту проблему надо решить».

Карраско переехал в Китай в феврале 2018 года. В «Атлетико» он получал 8 млн евро в год, зарплата в Китае неизвестна.

Теперь игрок хочет вернуться в Европу. На него претендует «Арсенал».

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