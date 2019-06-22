В матче 14-го тура чемпионата Китая «Шанхай Теллэйс» принимал «Гуйчжоу Жэньхэ». Хозяева возились с соперником весь первый тайм и прикончили его только после перерыва. Особенно крутым получился первый гол.

После подачи стандарта с правого фланга защитники «Гуйчжоу» вынесли мяч. Но игрок «Шанхая» головой вернул его в штрафную и скинул на Оскара. Бразилец поймал передачу в центре и в касание пробил по дуге в створ. Голкипер Ле Чжан просто проводил мяч взглядом и даже не прыгнул, чтобы его отразить.

Еще два гола «Теллэйс» на счету Шэнлун Ли и Элкесона. «Шанхай» выиграл со счетом 3:0.

Оскар перешел в китайский клуб в декабре 2016-го после четырех сезонов в лондонском «Челси».

В июне 2019-го Forbes поставил 27-летнего бразильца на девятое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов. Его ежегодный доход оценили в 29 млн долларов (24,5 млн евро). Это больше, чем у Антуана Гризманна, Гарета Бэйла и Мохамеда Салаха.

Оскар: «Мне нет дела, поеду ли я на ЧМ-2018. Я переехал в Китай, чтобы не стать бедняком к старости»

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