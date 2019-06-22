Eurosport
Уже забыли Оскара из «Челси»? А он вон как с лета в Китае кладет
Немного ностальгии и информации об улетевших на заработки героях.
В матче 14-го тура чемпионата Китая «Шанхай Теллэйс» принимал «Гуйчжоу Жэньхэ». Хозяева возились с соперником весь первый тайм и прикончили его только после перерыва. Особенно крутым получился первый гол.
После подачи стандарта с правого фланга защитники «Гуйчжоу» вынесли мяч. Но игрок «Шанхая» головой вернул его в штрафную и скинул на Оскара. Бразилец поймал передачу в центре и в касание пробил по дуге в створ. Голкипер Ле Чжан просто проводил мяч взглядом и даже не прыгнул, чтобы его отразить.
Еще два гола «Теллэйс» на счету Шэнлун Ли и Элкесона. «Шанхай» выиграл со счетом 3:0.
- Оскар перешел в китайский клуб в декабре 2016-го после четырех сезонов в лондонском «Челси».
- В июне 2019-го Forbes поставил 27-летнего бразильца на девятое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов. Его ежегодный доход оценили в 29 млн долларов (24,5 млн евро). Это больше, чем у Антуана Гризманна, Гарета Бэйла и Мохамеда Салаха.
Оскар: «Мне нет дела, поеду ли я на ЧМ-2018. Я переехал в Китай, чтобы не стать бедняком к старости»