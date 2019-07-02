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Бенитес возглавил клуб из Китая и будет получать больше 13 млн евро в год
После тяжелой работы в АПЛ Рафа отдохнет в Поднебесной.
Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан».
Как утверждает Sky Sports, испанский коуч будет зарабатывать в китайской Суперлиге около 12 миллионов фунтов (13,4 млн евро) в год.
- Бенитес стал тренером «Ньюкасла» в марте 2016 года, после чего вылетел с «сороками» в Чемпионшип.
- Затем испанец вывел «Ньюкасл» обратно в Премьер-лигу, где в сезоне-2017/18 занял десятое место, а в сезоне-2018/19 – 13-е.
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