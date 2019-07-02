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Бенитес возглавил клуб из Китая и будет получать больше 13 млн евро в год

Бенитес возглавил клуб из Китая и будет получать больше 13 млн евро в год
Eurosport

1 час назад

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Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан».

Как утверждает Sky Sports, испанский коуч будет зарабатывать в китайской Суперлиге около 12 миллионов фунтов (13,4 млн евро) в год.

  • Бенитес стал тренером «Ньюкасла» в марте 2016 года, после чего вылетел с «сороками» в Чемпионшип.
  • Затем испанец вывел «Ньюкасл» обратно в Премьер-лигу, где в сезоне-2017/18 занял десятое место, а в сезоне-2018/19 – 13-е.

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