Яя уехал в китайский первый дивизион и будет играть в форме «Барселоны»
Ивуариец открывает новую культуру и банковский счет.
Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в Китае.
Ивуариец подписал контракт с клубом второго китайского дивизиона «Циндао Хайню». Подробности сделки не раскрываются.
- В составе «Ман Сити» Туре выиграл 3 Премьер-лиги, 3 Кубка английской Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.
- В Манчестер ивуарийский игрок переехал из «Барселоны» в 2010 году, где он выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов.
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