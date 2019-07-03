Instagram

Яя уехал в китайский первый дивизион и будет играть в форме «Барселоны»

Яя уехал в китайский первый дивизион и будет играть в форме «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

Ивуариец открывает новую культуру и банковский счет.

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в Китае.

Ивуариец подписал контракт с клубом второго китайского дивизиона «Циндао Хайню». Подробности сделки не раскрываются.

  • В составе «Ман Сити» Туре выиграл 3 Премьер-лиги, 3 Кубка английской Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.
  • В Манчестер ивуарийский игрок переехал из «Барселоны» в 2010 году, где он выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов.

«Фанаты распевали: «черное дерьмо, черное дерьмо». Туре рассказал о расизме на Украине

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте