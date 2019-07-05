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The Telegraph: Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и сборную Китая

The Telegraph: Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и сборную Китая
Eurosport

38 мин. назад

Поедет поднимать футбол в самой населенной стране мира.

Португальский тренер Жозе Моуринью может получить сразу две работы в Китае.

56-летний специалист ведет переговоры с главой Evergrande Group Ху Цзяинем по поводу работы в «Гуанчжоу Эвергранд». Более того, Моуринью может заодно возглавить и сборную Китая. Жозе интересна эта работа и перспектива поднять клубный футбол и сборную Поднебесной, сообщает The Telegraph.

  • Ху Цзяинь – самый богатый человек Китая. Его состояние 30,4 млрд долларов.
  • Сейчас «Гуанчжоу Эвергранд» возглавляет Фабио Каннаваро, сборную Китая – Марчелло Липпи.

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