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«Шанхай Шеньхуа» объявил о переходе Эль-Шаарави

«Шанхай Шеньхуа» объявил о переходе Эль-Шаарави
Eurosport

1 час назадОбновлено 9 мин. назад

Новый виток карьеры 26-летнего футболиста.

Итальянский нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави стал игроком китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«Объявляем, что Эль-Шаарави сегодня прибудет в Шанхай и присоединится к команде. Добро пожаловать!» – написано в официальном твиттер-аккаунте команды.

Goal.com сообщает, что сумма сделки составила 18 миллионов евро.

  • Последние сезоны 26-летний Эль-Шаарави провел в «Роме», забив 40 мячей в 139 матчах.
  • Ранее Стефан выступал за «Милан», «Дженоа» и «Монако».
  • У Эль-Шаарави 3 гола в 23 матчах за сборную Италии.

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