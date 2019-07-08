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«Шанхай Шеньхуа» объявил о переходе Эль-Шаарави
Новый виток карьеры 26-летнего футболиста.
Итальянский нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави стал игроком китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».
«Объявляем, что Эль-Шаарави сегодня прибудет в Шанхай и присоединится к команде. Добро пожаловать!» – написано в официальном твиттер-аккаунте команды.
Goal.com сообщает, что сумма сделки составила 18 миллионов евро.
- Последние сезоны 26-летний Эль-Шаарави провел в «Роме», забив 40 мячей в 139 матчах.
- Ранее Стефан выступал за «Милан», «Дженоа» и «Монако».
- У Эль-Шаарави 3 гола в 23 матчах за сборную Италии.
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