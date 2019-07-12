Форвард «Хэбэй Чайна» Эсекиэль Лавесси сделал оригинальный ассист в матче чемпионата Китая против «Шанхай Шэньхуа».

На 83-й минуте аргентинец откликнулся на заброс в штрафную, но мяч немного не долетел до страйкера и попал ему в затылок. На отскоке первым оказался Хуешенг Донг, который и отправил мяч в сетку.

Гол стал победным, «Хэбэй» победил со счетом 2:1.

У Эсекиэля 1+1 в четырех матчах чемпионата страны-2019, в прошлом сезоне он наколотил 12 мячей в 26 матчах.

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