Лавесси сделал элегантный ассист на победный гол, хотя даже не видел мяча
Мастерство не пропьешь.
Форвард «Хэбэй Чайна» Эсекиэль Лавесси сделал оригинальный ассист в матче чемпионата Китая против «Шанхай Шэньхуа».
На 83-й минуте аргентинец откликнулся на заброс в штрафную, но мяч немного не долетел до страйкера и попал ему в затылок. На отскоке первым оказался Хуешенг Донг, который и отправил мяч в сетку.
- Гол стал победным, «Хэбэй» победил со счетом 2:1.
- У Эсекиэля 1+1 в четырех матчах чемпионата страны-2019, в прошлом сезоне он наколотил 12 мячей в 26 матчах.
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