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Лавесси сделал элегантный ассист на победный гол, хотя даже не видел мяча

Лавесси сделал элегантный ассист на победный гол, хотя даже не видел мяча
Eurosport

31 мин. назад

Мастерство не пропьешь.

Форвард «Хэбэй Чайна» Эсекиэль Лавесси сделал оригинальный ассист в матче чемпионата Китая против «Шанхай Шэньхуа».

На 83-й минуте аргентинец откликнулся на заброс в штрафную, но мяч немного не долетел до страйкера и попал ему в затылок. На отскоке первым оказался Хуешенг Донг, который и отправил мяч в сетку.

  • Гол стал победным, «Хэбэй» победил со счетом 2:1.
  • У Эсекиэля 1+1 в четырех матчах чемпионата страны-2019, в прошлом сезоне он наколотил 12 мячей в 26 матчах.

Китайцы обвинили Эсекиэля Лавесси в расизме за фото, на котором он изобразил узкий разрез глаз

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