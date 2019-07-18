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Халк играючи ушел от трех соперников и положил голасо команде Лавесси и Маскерано

Халк играючи ушел от трех соперников и положил голасо команде Лавесси и Маскерано
Eurosport

54 мин. назад

Сразу видно – школа «Зенита»!

Бразильский легионер «Шанхай СИПГ» Халк положил эффектный гол в матче чемпионата Китая против «Хэбэй Чайна Форчун».

Бразилец на скорости прошел трех обороняющихся игроков и с линии штрафной покатил мяч в дальний угол.

  • «Шанхай СИПГ», за который помимо Халка выступает бразилец Оскар, обыграл «Хэбэй Чайна Форчун» с Эсекиэлем Лавесси и Хавьером Маскерано в составе со счетом 3:0.
  • Этот гол стал восьмым для Халка в 15-ти матчах чемпионата Китая-2019.

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