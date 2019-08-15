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Форвард китайской команды завалился перед воротами и случайно сделал сэйв в пользу соперника

Форвард китайской команды завалился перед воротами и случайно сделал сэйв в пользу соперника
Eurosport

48 мин. назад

Но его команда все равно выиграла.

В матче 22-го тура китайской Суперлиги «Далянь Ифан» на своем поле уступил «Бейцзин Гоаню» – 0:2.

В одном из эпизодов нападающий гостей Седрик Бакамбю случайно стал автором классного сэйва. Голкипер соперника сбил Седрика с ног, и неудачливый форвард, не успев подняться с земли, телом отбил удар своего партнера, который летел точно в створ.

  • «Бейцзин Гоань» идет на второй строчке в турнирной таблице, «Далянь Ифан» – на седьмой.
  • В турнире принимают участие 16 команд. В прошлом году чемпионом стал «Шанхай СИПГ».

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