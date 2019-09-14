Израильтянин из «Гуанчжоу Фули» рабоной забил победный мяч на последней минуте
Эран Заави – супертоп.
«Гуанчжоу Фули» в матче 24-го тура чемпионата Китая выиграл у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – 2:1.
Победный мяч уже в компенсированное ко второму тайму время забил представитель Израиля Эран Заави. Полузащитник «Гуанчжоу» принял мяч на линии вратарской и послал его в ворота блестящим ударом рабоной.
- Для Заави это 24-й гол в чемпионате Китая-2019, он с отрывом лидирует в таблице бомбардиров.
- «Гуанчжоу Фули» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – 15-ю.
- В китайской Суперлиге выступают 16 команд.
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