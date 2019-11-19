Ивуарийский полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре припомнил историю из 2014 года – тогда его агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Манчестер Сити» за то, что его клиенту не подарили торт на день рождения.

«Яя так расстроен, что думает об уходе из «Сити». Произошло много вещей, которые заставили Яя чувствовать себя очень, очень грустно. «Сити» относился к нему с неуважением и причиняет ему боль. То, что случилось в его день рождения, означает, что клубу плевать на него. Это явное доказательство. Они могут говорить все, что хотят: «О, мы любим Яя, мы просто забыли». Никто из них не пожал ему руку в день рождения. Это просто ненормально», – свирепствовал Селюк в то время.

Игрок тогда отреагировал странным твитом: «Все, что сказал Дмитрий, – правда. Он говорит от моего имени. Я дам интервью после чемпионата мира и все объясню».

Спустя пять лет ивуариец прояснил эпизод. По словам игрока, в тот момент агент перешел черту. «Это просто безумие. Та история с тортом сильно мне навредила. Когда люди узнают меня во Франции или в Африке, они говорят: «Хочешь торт?» Я был охренительно зол.

Я говорил Селюку: «Ты не должен этого делать, не нужно». Я разговаривал с Халдуном [Аль Мубараком, председателем «Сити»], и говорил: «Я здесь ни при чем, не волнуйся». Большой ошибкой было твитнуть: «Окей, он [Селюк] прав». Это то, что меня убивает. Люди начали верить в то, что за его словами стою я. Фанаты читали это и думали обо мне плохо, я могу понять их.

До истории с тортом я принимал это [выходки Селюка], потому что я уважаю его. Должен отдать ему должное, потому что он помог мне справиться с трудными периодами. Но он также сделал много плохих вещей. Это было уже слишком», – приводит слова Яя The Times.

36-летний игрок разорвал сотрудничество с Селюком в августе.

Туре выступал за «горожан» с 2010-го по 2018-й, трижды становился чемпионом Англии.

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