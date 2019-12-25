Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты иностранных игроков в местных клубах не должен превышать 3 млн евро после вычета налогов. Об этом говорится в опубликованном заявлении ассоциации, сообщает ТАСС.

Для китайских футболистов зарплаты не должны превышать 10 млн юаней (около 1,29 млн евро) до вычета налогов, у членов национальной сборной этот показатель повышается на 20%. Как отмечается в документе, действующие контракты по-прежнему находятся в силе, однако новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанными после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться для всех контрактов, подписанных с 1 января 2020 года. Случаи возможных нарушений будут разбираться отдельно специальными рабочими группами.

Летом 2016 года бразильский нападающий «Зенита» Халк перешел в «Шанхай Теллэйс» за 55,8 млн евро. Его годовая зарплата составила 22,5 млн евро.

В январе 2017 года бразильский полузащитник «Челси» Оскар за 60 млн евро был куплен тем же «Шанхай Теллэйс», а его годовой оклад составил 25,6 млн евро, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком сезона-2018 в Китае.

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