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Халк развелся с женой и через 2 месяца начал встречаться с ее племянницей

Халк развелся с женой и через 2 месяца начал встречаться с ее племянницей
Eurosport

39 мин. назад

Экс-игрок «Зенита» не скучает в Китае.

Бывший нападающий питерского «Зенита» бразилец Халк завел новую подружку. Все бы ничего, но это племянница его бывшей жены.

Нападающий 12 лет провел в браке с Иран Соузой, у пары трое детей. Они оформили развод в августе, а в октябре Халк начал встречаться с племянницей экс-супруги Камилой.

Чтобы избежать кривотолков, футболист сам подтвердил эту информацию, сообщает бразильский сайт UOL. «Халк позвонил родителям и брату Камилы. Он сказал правду и поговорил с семьей. Они начали встречаться в октябре. Халк сам обнародовал информацию, потому что ему нечего скрывать. Его позиция прозрачна, и он хочет избежать ложных злонамеренных комментариев», – цитирует источник представителя футболиста.

  • Халк играет за «Шанхай СИПГ».
  • 33-летний игрок провел 4 сезона в «Зените».

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