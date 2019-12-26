Бывший нападающий питерского «Зенита» бразилец Халк завел новую подружку. Все бы ничего, но это племянница его бывшей жены.

Нападающий 12 лет провел в браке с Иран Соузой, у пары трое детей. Они оформили развод в августе, а в октябре Халк начал встречаться с племянницей экс-супруги Камилой.

Чтобы избежать кривотолков, футболист сам подтвердил эту информацию, сообщает бразильский сайт UOL. «Халк позвонил родителям и брату Камилы. Он сказал правду и поговорил с семьей. Они начали встречаться в октябре. Халк сам обнародовал информацию, потому что ему нечего скрывать. Его позиция прозрачна, и он хочет избежать ложных злонамеренных комментариев», – цитирует источник представителя футболиста.

Халк играет за «Шанхай СИПГ».

33-летний игрок провел 4 сезона в «Зените».

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