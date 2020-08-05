Шаньдун Лунэн
    -
    13:00
    05.08.20
    Dalian Pro Soccer Academy Base
    Шанхай Шеньхуа
      Чемпионат Китая • Тур 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Шаньдун Лунэн - Шанхай Шеньхуа
      Чемпионат Китая - 5 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Шаньдун Лунэн – Шанхай Шеньхуа на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Xiaopeng Li или Чой Канг Хи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шаньдун Лунэн и Шанхай Шеньхуа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шаньдун Лунэн и Шанхай Шеньхуа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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