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Шаньдун Лунэн - Шанхай Шеньхуа

Чемпионат Китая - 5 августа 2020

Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Шаньдун Лунэн – Шанхай Шеньхуа на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Xiaopeng Li или Чой Канг Хи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шаньдун Лунэн и Шанхай Шеньхуа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Шаньдун Лунэн и Шанхай Шеньхуа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

