Цзянсу Сунин
    -
    15:00
    04.08.20
    Jinzhou Stadium
    Далянь Аэрбин
      Чемпионат Китая • Тур 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Цзянсу Сунин - Далянь Аэрбин
      Чемпионат Китая - 4 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Цзянсу Сунин – Далянь Аэрбин на Eurosport.ru! 4 августа 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Cosmin Olaroiu или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цзянсу Сунин и Далянь Аэрбин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Цзянсу Сунин и Далянь Аэрбин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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