Шанхай Шеньхуа
    -
    13:00
    30.07.20
    Dalian Sports Center Stadium
    Шэньчжэнь
      Чемпионат Китая • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь
      Чемпионат Китая - 30 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Шанхай Шеньхуа – Шэньчжэнь на Eurosport.ru! 30 июля 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Чой Канг Хи или Роберто Донадони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шанхай Шеньхуа и Шэньчжэнь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шанхай Шеньхуа и Шэньчжэнь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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