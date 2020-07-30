Гуанчжоу Фули
    -
    15:00
    30.07.20
    Jinzhou Stadium
    Гуанчжоу Эвергранд
      Чемпионат Китая • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд
      Чемпионат Китая - 30 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Гуанчжоу Фули – Гуанчжоу Эвергранд на Eurosport.ru! 30 июля 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джованни ван Бронкхорст или Фабио Каннаваро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гуанчжоу Фули и Гуанчжоу Эвергранд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гуанчжоу Фули и Гуанчжоу Эвергранд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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