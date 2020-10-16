Хэбэй Чайна Форчун
    -
    14:35
    16.10.20
    Kunshan Sports Centre Stadium
    Гуанчжоу Эвергранд
      Чемпионат Китая • Quarterfinal 1-8
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Хэбэй Чайна Форчун - Гуанчжоу Эвергранд
      Чемпионат Китая - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Хэбэй Чайна Форчун – Гуанчжоу Эвергранд на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 14:35 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Feng Xie или Фабио Каннаваро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хэбэй Чайна Форчун и Гуанчжоу Эвергранд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хэбэй Чайна Форчун и Гуанчжоу Эвергранд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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