Чунцин Лифань
    -
    15:00
    02.08.20
    Suzhou City Sports Centre
    Тяньцзинь Теда
      Чемпионат Китая • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Чунцин Лифань - Тяньцзинь Теда
      Чемпионат Китая - 2 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Чунцин Лифань – Тяньцзинь Теда на Eurosport.ru! 2 августа 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ву-Рён Чан или Ули Штилике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чунцин Лифань и Тяньцзинь Теда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чунцин Лифань и Тяньцзинь Теда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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