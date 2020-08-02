Шанхай Теллэйс
    -
    13:00
    02.08.20
    Kunshan Sports Centre Stadium
    Хэбэй Чайна Форчун
      Чемпионат Китая • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Шанхай Теллэйс - Хэбэй Чайна Форчун
      Чемпионат Китая - 2 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Шанхай Теллэйс – Хэбэй Чайна Форчун на Eurosport.ru! 2 августа 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Витор Перейра или Feng Xie? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шанхай Теллэйс и Хэбэй Чайна Форчун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шанхай Теллэйс и Хэбэй Чайна Форчун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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