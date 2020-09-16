Тяньцзинь Теда
    -
    15:00
    16.09.20
    Suzhou Olympic Sports Centre
    Сицзячжуан Йончан
      Чемпионат Китая • Тур 11
      Календарь
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      Онлайн
      Тяньцзинь Теда - Сицзячжуан Йончан
      Чемпионат Китая - 16 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Тяньцзинь Теда – Сицзячжуан Йончан на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Баошань Ван или Afshin Ghotbi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тяньцзинь Теда и Сицзячжуан Йончан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тяньцзинь Теда и Сицзячжуан Йончан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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