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Тяньцзинь Теда - Сицзячжуан Йончан

Чемпионат Китая - 16 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Тяньцзинь Теда – Сицзячжуан Йончан на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Баошань Ван или Afshin Ghotbi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тяньцзинь Теда и Сицзячжуан Йончан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тяньцзинь Теда и Сицзячжуан Йончан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

