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- 2-ой тайм
- ЧжанYi84'
- LiuWang80'
- КуассиЧжоу80'
- GaoMuhammateli75'
- ЧжуЯн74'
- ЙенКлеу68'
- Куасси67'
- Йен66'
- ХуЦзян63'
- ГнаореБаптистао63'
- 1-ый тайм
- ЦоуShi41'
- WangВан41'
- Ху35'
- Цоу22'
- Ху7'
Перед матчем
Онлайн
Qingdao Huanghai - Ухань Чжоэр
Чемпионат Китая - 1 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Qingdao Huanghai – Ухань Чжоэр на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Jingui Wu или Хосе Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Qingdao Huanghai и Ухань Чжоэр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Qingdao Huanghai и Ухань Чжоэр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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