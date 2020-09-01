Qingdao Huanghai
    Завершено
    0
    0
    -
    3
    0
    13:00
    01.09.20
    Suzhou City Sports Centre
    Ухань Чжоэр
    Чемпионат Китая • Тур 8
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • ЧжанYi
      84'
    • LiuWang
      80'
    • КуассиЧжоу
      80'
    • GaoMuhammateli
      75'
    • ЧжуЯн
      74'
    • ЙенКлеу
      68'
    • Куасси
      67'
    • Йен
      66'
    • ХуЦзян
      63'
    • ГнаореБаптистао
      63'
    • 1-ый тайм
    • ЦоуShi
      41'
    • WangВан
      41'
    • Ху
      35'
    • Цоу
      22'
    • Ху
      7'
    Перед матчем

    Онлайн
    Qingdao Huanghai - Ухань Чжоэр
    Чемпионат Китая - 1 сентября 2020

    Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Qingdao Huanghai – Ухань Чжоэр на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Jingui Wu или Хосе Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Qingdao Huanghai и Ухань Чжоэр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Qingdao Huanghai и Ухань Чжоэр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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