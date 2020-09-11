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Чунцин Лифань - Хэбэй Чайна Форчун

Чемпионат Китая - 11 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Чунцин Лифань – Хэбэй Чайна Форчун на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ву-Рён Чан или Feng Xie? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чунцин Лифань и Хэбэй Чайна Форчун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Чунцин Лифань и Хэбэй Чайна Форчун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

