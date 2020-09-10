Шанхай Теллэйс
    -
    15:00
    10.09.20
    Suzhou City Sports Centre
    Qingdao Huanghai
      Чемпионат Китая • Тур 10
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Шанхай Теллэйс - Qingdao Huanghai
      Чемпионат Китая - 10 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Шанхай Теллэйс – Qingdao Huanghai на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Витор Перейра или Jingui Wu? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шанхай Теллэйс и Qingdao Huanghai и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шанхай Теллэйс и Qingdao Huanghai, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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