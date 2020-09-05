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Qingdao Huanghai - Сицзячжуан Йончан

Чемпионат Китая - 5 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Qingdao Huanghai – Сицзячжуан Йончан на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Jingui Wu или Afshin Ghotbi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Qingdao Huanghai и Сицзячжуан Йончан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Qingdao Huanghai и Сицзячжуан Йончан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

