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- 2-ой тайм
- Фернандо (P)90'
- ЦзянИнь83'
- УонгFan80'
- Фернандо76'
- ЯнLuo70'
- WangАлан70'
- Янь69'
- ЧиФернандо65'
- СетерАугусто65'
- БакамбюЧжан65'
- ЧэньХуан64'
- КардекMarcinho64'
- Бакамбю63'
- Бакамбю48'
- Wang46'
- Перерыв
- ЛейMawlanyaz45'
- 1-ый тайм
- Кардек45'
- Бакамбю45'
- Бакамбю13'
Перед матчем
Онлайн
Бейцзин Гоань - Чунцин Лифань
Чемпионат Китая - 1 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Бейцзин Гоань – Чунцин Лифань на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брюно Женезьо или Ву-Рён Чан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бейцзин Гоань и Чунцин Лифань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бейцзин Гоань и Чунцин Лифань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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