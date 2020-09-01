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Бейцзин Гоань - Чунцин Лифань

Чемпионат Китая - 1 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Бейцзин Гоань – Чунцин Лифань на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брюно Женезьо или Ву-Рён Чан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бейцзин Гоань и Чунцин Лифань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бейцзин Гоань и Чунцин Лифань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

