Бейцзин Гоань
Завершено
0
5
-
2
0
15:00
01.09.20
Kunshan Sports Centre Stadium
Чунцин Лифань
Чемпионат Китая • Тур 8
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Бейцзин Гоань
  • Чунцин Лифань
  • Фернандо (P)
    90'
  • ЦзянИнь
    83'
  • УонгFan
    80'
  • Фернандо
    76'
  • ЯнLuo
    70'
  • WangАлан
    70'
  • Янь
    69'
  • ЧиФернандо
    65'
  • СетерАугусто
    65'
  • БакамбюЧжан
    65'
  • ЧэньХуан
    64'
  • КардекMarcinho
    64'
  • Бакамбю
    63'
  • Бакамбю
    48'
  • Wang
    46'
  • Перерыв
  • Бейцзин Гоань
  • Чунцин Лифань
  • ЛейMawlanyaz
    45'
  • 1-ый тайм
  • Бейцзин Гоань
  • Чунцин Лифань
  • Кардек
    45'
  • Бакамбю
    45'
  • Бакамбю
    13'
Перед матчем

Онлайн
Бейцзин Гоань - Чунцин Лифань
Чемпионат Китая - 1 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Бейцзин Гоань – Чунцин Лифань на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брюно Женезьо или Ву-Рён Чан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бейцзин Гоань и Чунцин Лифань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бейцзин Гоань и Чунцин Лифань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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