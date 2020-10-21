Шэньчжэнь
    -
    10:30
    21.10.20
    Dalian Sports Center Stadium
    Тяньцзинь Теда
      Чемпионат Китая • Quarterfinal 9-16
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Шэньчжэнь - Тяньцзинь Теда
      Чемпионат Китая - 21 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Китая. Следите за матчем Шэньчжэнь – Тяньцзинь Теда на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 10:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джорди Круифф или Баошань Ван? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шэньчжэнь и Тяньцзинь Теда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шэньчжэнь и Тяньцзинь Теда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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