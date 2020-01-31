Старт чемпионата Китая отложен из-за коронавируса

Старт чемпионата Китая отложен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в Поднебесной.

Новый сезон Суперлиги должен был стартовать 22 февраля, но местная футбольная ассоциация перенесла соревнования на любых уровнях, сообщает L’Equipe.

В Китае должен был состояться матч отбора к ЧМ-2022 против Мальдив – его судьба пока неизвестна, но игры азиатской Лиги чемпионов, запланированные в Китае, будут проведены в другой стране ради безопасности команд и болельщиков.

Число заразившихся коронавирусом в Китае приближается к 10 тысячам.

В России зафиксированы первые случаи заболевания.

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