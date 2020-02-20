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«Севилья» продала вице-капитана в клуб из Уханя – города, где бушует коронавирус
Даниэл Каррису выступал за «Севилью» 6,5 лет, выиграл три Лиги Европы, но, возможно, кто-то в клубе невзлюбил парня.
«Севилья» объявила о трансфере вице-капитана команды Даниэла Каррису в китайский клуб «Ухань Чжоэр».
Подробности сделки не сообщаются. 31-летний Каррису выступал за «Севилью» на протяжении 6,5 сезонов, за это время португалец провел 167 игр за клуб.
- «Ухань Чжоэр» базируется в городе Ухань, где зародилась эпидемия коронавируса. На данный момент от болезни погибли более двух тысяч человек, заражены – более 75 тыс.
- Большинство заражений приходятся на материковый Китай.
- Каррису – трехкратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» (2013/14, 2014/15, 2015/16).
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