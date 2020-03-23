Экс-игрок «Зенита» Халк женился на племяннице бывшей жены

Бывший нападающий «Зенита» Халк вступил в брак с 31-летней племянницей своей бывшей жены.

Об этом сообщает Infobae. Ранее бразилец расстался с супругой Ирен – она была вместе с футболистом на протяжении 12 лет. Позже стало известно, что новой избранницей Халка стала племянница Ирен Камила Анджело.

Теперь парочка вступила в официальный период отношений. Отмечается, что заключение брака было внезапным – иначе Камила не могла оформить китайскую визу, чтобы находиться рядом с возлюбленным.

Халк выступает за «Шанхай Теллэйс».

В сезоне-2014/15 Халк стал чемпионом России в составе «Зенита».

Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. Команда с Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью и Отаменди»

Подписывайся на нас Вконтакте