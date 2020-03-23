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Экс-игрок «Зенита» Халк женился на племяннице бывшей жены

Экс-игрок «Зенита» Халк женился на племяннице бывшей жены
Eurosport

56 мин. назад

Личная жизнь Халка похожа на историю из бразильских сериалов.

Бывший нападающий «Зенита» Халк вступил в брак с 31-летней племянницей своей бывшей жены.

Об этом сообщает Infobae. Ранее бразилец расстался с супругой Ирен – она была вместе с футболистом на протяжении 12 лет. Позже стало известно, что новой избранницей Халка стала племянница Ирен Камила Анджело.

Теперь парочка вступила в официальный период отношений. Отмечается, что заключение брака было внезапным – иначе Камила не могла оформить китайскую визу, чтобы находиться рядом с возлюбленным.

  • Халк выступает за «Шанхай Теллэйс».
  • В сезоне-2014/15 Халк стал чемпионом России в составе «Зенита».

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