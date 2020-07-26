Все голы бельгиец уложил в сетку ударом головой.

Бельгийский полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни оформил хет-трик за восемь минут, выйдя на поле после лечения от коронавируса.

32-летний футболист забил в ворота «Далянь Про» на 79-й, 83-й и 86-й минутах – все мячи он провел ударом головой. В марте-апреле Феллайни провел несколько недель в больнице.

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Матч проходил в рамках чемпионата Китая и завершился со счетом 3:2 в пользу команды Феллайни.

Клуб-соперник возглавляет экс-коуч «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, а автором одного из голов стал бывший нападающий «Зенита» Саломон Рондон.

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