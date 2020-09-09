Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Халка прокомментировала новые отношения футболиста – после развода Халк женился во второй раз, на ее племяннице.

«Я засыпаю и просыпаюсь, не понимая, почему это произошло именно со мной. Боль такая сильная – иногда мне кажется, что она разорвет мне сердце. Она была мне как дочь. Я так часто жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить ее мечты. И это не только о материальных благах – их легко подарить, когда есть деньги. Но любовь, привязанность, внимание, уважение... Буквально все.

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Конечно, она знала о моих слабостях и неуверенности, боли и страхах. И имела мою безграничную любовь. Она управляла моей жизнью. Все, что она говорила, было для меня хорошо, правильно и этично. Камила была идеальной во всем, и я дала ей направление своей жизни. Если я была в чем-то неправа, то это потому, что слишком сильно любила ее и доверяла», – цитирует Иран Соузу The Sun.

Халк и Иран были вместо 12 лет, у них трое детей.

34-летний игрок провел 4 сезона в «Зените». Сейчас он играет за «Шанхай СИПГ».

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