Помните круто зажигавшего в «Челси» бразильского полузащитника Оскара? У талантливого парнишки было множество вариантов развить карьеру в Европе, но в 25 лет он выбрал сумасшедший контракт с китайским «Шанхай СИПГ» и в 2016 году стал самым высокооплачиваемым футболистом в Китае. Щедрые азиаты положили Оскару зарплату в 25,9 млн евро за сезон, что в пять раз больше, чем падало на карточку в Лондоне.

На протяжении последнего десятилетия Китай являлся золотой жилой для футболистов – здесь много платили даже легионерам сомнительного качества, а топы зарабатывали на уровне Оскара. Самые щедрые контракты сулил все тот же «Шанхай СИПГ», плативший 22,5 млн евро в год любимцу питерских фанатов Халку и 18,2 млн евро Марко Арнаутовичу.

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Оскар Фото: Getty Images

Свыше 10 млн евро в Китае зарабатывали Паулиньо, Феллайни, Эдер, Алекс Тейшейра, Талиска и другие не самые звездные даже по меркам Европы игроки. Но с 1 января 2021 года лавочка прикрывается. Руководство китайской Суперлиги ввело существенные ограничения в вопросе заработной платы легионеров, чтобы повысить уровень собственной национальной сборной.

Отныне зарплата легионера в Китае не сможет превышать 3 млн евро до вычета налогов, поэтому Халк уже собрал вещи. Его контракт истекает 31 декабря, и бразилец не видел смысла оставаться. 34-летнего ветерана зовет «Вулверхэмптон», но этому помешают жесткие правила АПЛ. Игроку необходимо провести не менее 70% матчей за национальную сборную в течение последних двух лет, а Халк не выступал за Бразилию с 2016-го.

Ограничение по зарплате применимо для новых соглашений, а к действующим контрактам введут льготы. В течение трех ближайших сезонов зарплату поэтапно снизят на 50%, поэтому очень вероятно, что в Китае останется только Оскар (его соглашение действует до 2024 года), и то не факт.

Местным китайским игрокам тоже придется несладко – их потолок зарплат составит всего 630 тысяч евро в год. Только члены национальной сборной могут зарабатывать на 20% больше. Команды, которые нарушат лимиты, накажут вплоть до снятия 24 очков в турнирной таблице, а игроков забанят на два года. Клубам Суперлиги разрешено тратить не более 80 млн евро в год на заработную плату. Ограничения распространяются не только на Суперлигу, но и низшие дивизионы страны.

«Расходы клубов китайской Суперлиги примерно в 10 раз больше, чем у южнокорейской K-Лиги, и в три раза превышают расходы японской J-Лиги. При этом наша национальная команда сильно отстает. Мы были вынуждены принять меры», – рапортовал президент Суперлиги Чен Сюань.

«Цзянсу Сунин» впервые в истории выиграл чемпионат Китая, обыграв в финале «Гуанчжоу Эвергранд» Автором победного мяча стал бразилец Алекс Тейшейра Фото: Getty Images

В прошлом году рекорд Оскара по зарплате мог побить закисший в запасе «Реала» Гарет Бэйл, которому «Цзянсу Сунин» предлагал сумасшедшие 54 млн евро в год. Валлиец отказался и правильно сделал. Сегодня бы его деньги превратились в черепки.

Китайские ограничения больно ударят не только по игрокам, но и европейским клубам. Если ранее они могли при грамотном пиаре сплавить в Поднебесную престарелого, либо потерявшего форму и мотивацию игрока, и здорово заработать, то теперь ничего не получится. В ближайшее время «Порту» вряд ли провернет сделку уровня продажи 30-летнего Джексона Мартинеса за 40 млн евро в «Гуанчжоу Эвергранд».

С 1 января Китай умрет для трансферов из Европы, что с учетом буйствующего коронавируса нанесет клубам еще более ощутимый урон. Если ранее скромный «Уотфорд» одним трансфером Одиона Игало в «Чанчунь Ятай» за 25 млн евро значительно укреплял бюджет, то теперь придется искать другие рынки сбыта.

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