Пять лет назад Китай собирал футбольных звезд со всего мира. За игроков вываливали нереальные для европейского рынка деньги и заманивали огромной личкой. В первую очередь в Азию рванули южноамериканцы. Многие забили на интерес от условных «Баварии» и «Барселоны», на возраст и дальнейшую карьеру. 15-20 миллионов евро в год – слишком сладкая цифра, чтобы думать о трофеях и признании болельщиков.

Одним из символов китайских приключений стал бразилец Оскар, который ярко выстрелил в «Челси». Ему было только 25, несколько лет на «Стэмфорд Бридж» его считали будущей звездой и лидером команды. Оскар действительно мощно начал и забил «Ювентусу». Потом было несколько мощных сезонов в связке с Хуаном Матой, чемпионство и победа в Лиге Европы. Но с приходом Антонио Конте основа сменилась скамейкой: бразилец почти не играл и совершенно не вписывался в планы итальянца.

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Потом в клуб прилетело предложение на 75 миллионов евро, и в «Челси» даже не думали. А зарплата в 20 миллионов евро избавила от лишних мыслей и Оскара.

«Не считаю, что это шаг назад. В Китае создают большой проект. В будущем китайская лига станет одной из лучших в мире. Когда вы едете играть в Европу, вы делаете это не из-за денег, а ради хороших клубов. Такая же история должна быть с Китаем. Этот чемпионат должен стать одним из сильнейших в мире», – сказал он сразу после подписания контракта. Кажется, абсолютно искренне.

Сразу после переезда Оскар ворвался в топ-15 футболистов мира с самым большим годовым заработком. Но забыл о сборной: последний раз он вызывался туда в 2015-м, когда еще играл за «Челси». А в 2018-м признался, что ему плевать: Оскар уже не стеснялся того, что приехал зарабатывать.

«Китай обладает финансовой мощью. От таких предложений футболист не может отказаться. Любой игрок и любой рабочий зарабатывают деньги, чтобы помочь близким. Я вышел из бедной бразильской семьи, у меня не было ничего. Все это результат моей работы. Все, что у меня есть, я заработал.

Мне нет дела, поеду ли я на чемпионат мира или нет. Я думаю о семье, о будущем. Я не хочу стать бедняком на старости лет и жить воспоминаниями, что играл на чемпионате мира», – цитирует Оскара La Pelotona.

Оскар («Шанхай СИПГ») Фото: Getty Images

В Китае обожают Оскара. Он действительно много сделал для того, чтобы «Шанхай СИПГ» скинул с чемпионского трона «Гуанчжоу Эвергранд»: например, в золотом сезон-2018 стал лучшим по системе гол+пас (12+22). В конце 2020-го Халк покинул «Шанхай СИПГ» после окончания контракта. Оскар же еще в 2019-м продлил его на пять лет на аналогичных условиях и остался самым высокооплачиваемым игроком лиги. Возможно, это было сделано специально, ведь через несколько недель начали обсуждать потолок зарплат (позже его ввели), который до 2024-го никак не коснется футболиста.

Но не покидает ощущение, что бразильцу надоедает в Китае. В последние два сезона он играет не так ярко, все чаще общаясь с прессой на тему возможного ухода. Сначала говорил, что хочет в Серию А. Теперь – про «Челси».

«Пока я не думаю уезжать из Китая. Здесь отличный проект, но к концу карьеры хочу вернуться в «Челси». Я построил красивую историю в АПЛ, пришел в очень молодом возрасте, во времена, когда болельщики не очень доверяли бразильским игрокам. Я помог изменить это. Когда буду постарше, хочу повторить этот шаг. Я до сих пор отлично играю, у меня хорошая статистика, в «Челси» должно найтись место для меня» – сказал 29-летний футболист в интервью Yellow and Green Football.

И все больше кажется, что подобные слова не популизм. В Китае закручивают гайки: потолок зарплат показал, что в стране больше не заинтересованы в дорогостоящих игроках. И точно больше не мечтают создают сильнейшую лигу мира.

Сам Оскар, кажется, наелся. Заработал достаточно и теперь хочет обратно, где в футбол зачастую играют ради эмоций, а не банковских переводов.

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