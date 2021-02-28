Компания Suning Commerce Group объявила о прекращении существования всех футбольных команд, которые ей принадлежали. В их число вошел действующий чемпион китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин».
Также не стало одноименного победителя женской Суперлиги-2019 и всех детских команд структуры клуба, сообщает ESPN. Ранее компания, которая также владеет контрольным пакетом акций миланского «Интера», объявила о намерении сосредоточиться на основном бизнесе – продаже электроники.
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- «Цзянсу Сунин» был основан в 1994 году, Suning Commerce Group выкупил клуб в 2015 году за 80 млн долларов.
- В момент расформирования за клуб выступали такие игроки, как Миранда, Мубарак Вакасо и Эдер Мартинс.
- С 2017-го по 2018 год клуб возглавлял Фабио Капелло.
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