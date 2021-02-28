Компания Suning Commerce Group объявила о прекращении существования всех футбольных команд, которые ей принадлежали. В их число вошел действующий чемпион китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин».

Также не стало одноименного победителя женской Суперлиги-2019 и всех детских команд структуры клуба, сообщает ESPN. Ранее компания, которая также владеет контрольным пакетом акций миланского «Интера», объявила о намерении сосредоточиться на основном бизнесе – продаже электроники.