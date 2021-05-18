Китайский бизнесмен приобрел клуб второго дивизиона «Цзыбо Куджу» и ставит перед тренером неспортивные условия.

По условиям договора, коуч обязан включать в основной состав сына владельца клуба, который весит 126 килограммов. Тот должен проводить на поле все 90 минут и выполнять все стандарты, включая пенальти. Об этом сообщает NewsLine

В твиттере появилось фото подачи пухлым футболистом углового и уже завирусилось по тематическим аккаунтам.

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Клуб набрал одно очко в пяти матчах и только дважды поразил ворота соперников.

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