Китайский бизнесмен приобрел клуб второго дивизиона «Цзыбо Куджу» и ставит перед тренером неспортивные условия.
По условиям договора, коуч обязан включать в основной состав сына владельца клуба, который весит 126 килограммов. Тот должен проводить на поле все 90 минут и выполнять все стандарты, включая пенальти. Об этом сообщает NewsLine.
В твиттере появилось фото подачи пухлым футболистом углового и уже завирусилось по тематическим аккаунтам.
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