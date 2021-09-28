Китайская Суперлига стремительно теряет статус не только одного из самых богатых, но и благополучных чемпионатов. Вслед за введением лимита на зарплаты стал вопрос о существовании клубов, причем ведущих. Еще пару лет назад трудно было представить, что с проблемами столкнется «Гуанчжоу Эвергранд», выигрывавший чемпионат Китая 8 раз за последние 10 лет и дважды за этот период ЛЧ Азии.

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«Гуанчжоу» близок к банкротству из-за несостоятельности своего спонсора – одного из крупнейших операторов недвижимости Evergrande, чья задолженность достигла 309 млрд долларов (2% ВВП Китая), плюс неизвестный размер долга на забалансовом счету. 15 сентября Evergrande пропустил выплату процентов по займам (около 100 млн долларов) и в ближайшее время в компании будет введено внешнее управление.

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Паулиньо, «Гаунчжоу Эвергранд» Фото: Getty Images

Начиная с 2010 года, когда Evergrande стал главным спонсором клуба, «тигры» выкладывали огромные суммы на трансферы футболистов. В 2016-м клуб заплатил 42 млн евро за трансфер форварда мадридского «Атлетико» Джексона Мартинеса, а три года спустя такую же сумму аккумулировала «Барселона» за переход Паулиньо.

В 2016 году Evergrande всего за 10 месяцев построил крупнейшую футбольную школу в мире, потратив на строительство 185 млн долларов. В следующем году у «Гуанчжоу» планировалось открытие нового стадиона на 105 тысяч мест стоимостью 1,7 млрд долларов. Но сейчас строительство заморожено.

Последствия финансовой неопределенности уже ощущаются в клубе. «Тигров» покинул главный тренер Фабио Каннаваро, который работал с «Гуанчжоу» с 2017 года – его контракт расторгнут по согласию обоих сторон. Чемпион мира 2006 года вряд ли найдет теперь таких щедрых работодателей, раскошеливавшихся на 14 млн евро в год. Исполняющим обязанности главного тренера станет экс-капитан команды Чжи Чжэн.

Новый стадион «Гаунчжоу» Фото: Getty Images

Схожие проблемы испытывают и другие клубы. «Цзянсу Сунин» в прошлом сезоне впервые выиграл чемпионат страны и через месяц был расформирован из-за проблем компании Suning. Также банкротом был признан «Тяньцзинь Тяньхай», а руководство клуба «Далянь» еще не решило, выступит ли в стартующем 1 декабря новом сезоне.

«Гаунчжоу» основан в 1954 году.

По оценкам Forbes за 2016 год, команда была оценена в 282 млн долларов – самый высокий показатель среди всех китайских футбольных команд на тот момент.

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