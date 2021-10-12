В матче между командами «Хубей Займинг» и «Гуанчжи Ланьянг» счет был открыт уже на первой минуте.

Сделал это вратарь «Хубея», который запульнул мяч со своей половины поля. Случиться дикому голу помог коллега из команды соперника, который неудачно вышел из ворот и пропустил за спину срикошетивший от газона мяч.

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Этот гол – не самый быстрый для вратаря в истории: Асмир Бегович забил на 13-й секунде матча «Сток Сити» – «Сатугемптон» в 2013 году.

«Хубей Займинг» и «Гуанчжи Ланьянг» выступают в четвертом дивизионе Китая.

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