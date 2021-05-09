В матче чемпионата Малайзии между ФК «Куала-Лумпур» и «УиТМ» нападающий Шукор Адан спас столичную команду от поражения голом рукой.
«УиТМ» отличился на 84-й минуте, а уже в компенсированное время после подачи в штрафную Адан выпрыгнул выше защитников и послал мяч в сетку запрещенной частью тела. Арбитр не заметил нарушения, и футболист спокойно отпраздновал гол.
Чемпионат Англии
Марадона возглавит «Тоттенхэм» – странная ставка от букмекеров
Позиция, из которой Адан отправил мяч в ворота «УиТМ», напоминает знаменитый гол Марадоны сборной Англии на ЧМ-1986.
- Итоговый счет матча между «Куала-Лумпур» и «УиТМ» – 1:1.
- Команды выступают в Высшей лиге Малайзии.
Примера А
«Не умер, а убили». В Аргентине пройдет митинг памяти Марадоны
Лига чемпионов УЕФА
Тату с «Юве» набивают чаще других клубов мира, Месси – чаще Роналду