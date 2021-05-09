Опубликовано 09/05/2021 в 07:30 GMT | Обновлено 09/05/2021 в 07:38 GMT

В матче чемпионата Малайзии между ФК «Куала-Лумпур» и «УиТМ» нападающий Шукор Адан спас столичную команду от поражения голом рукой.

«УиТМ» отличился на 84-й минуте, а уже в компенсированное время после подачи в штрафную Адан выпрыгнул выше защитников и послал мяч в сетку запрещенной частью тела. Арбитр не заметил нарушения, и футболист спокойно отпраздновал гол.

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Позиция, из которой Адан отправил мяч в ворота «УиТМ», напоминает знаменитый гол Марадоны сборной Англии на ЧМ-1986.

Итоговый счет матча между «Куала-Лумпур» и «УиТМ» – 1:1.

Команды выступают в Высшей лиге Малайзии.

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