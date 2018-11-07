Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Игроки Суперлиги будут отстранены от ЧМ»

7 ноября на совещании в Цюрихе Джанни Инфантино пообещал строгие санкции для всех, кто окажется вовлечен в уже не тайный проект европейских топ-клубов.

Как передает информационное агентство AP, проект Европейская Суперлига будет стоить вовлеченным в него футболистам участия на чемпионате мира, чемпионате Европы и даже в национальных чемпионатах.

«Будут они заявлены на один из международных турниров или нет – без разницы. Запрет распространяется на все вышеперечисленные соревнования», – заявил Джанни Инфантино.

Ранее ресурс Football Leaks опубликовал информацию о том, что «Барселона», «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария» вели переговоры по поводу создания частного закрытого турнира под названием Суперлига, аналога Лиги чемпионов, существующего вне контроля УЕФА. Предположительно, новый турнир должен быть готов к 2021 году – об этом говорится в слитом документе-соглашении, адресованном президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу.

Президент Международной футбольной ассоциации предложил бунтарям альтернативу – клубный чемпионат мира, проводимый раз в 4 года, рассчитанный на 24 команды (из которых как минимум 12 – европейские). Предположительный призовой фонд – 3 миллиарда долларов.

На днях главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что с точки зрения финансов и интенсивности сетки закрытый проект выглядит заманчиво.

Football Leaks копает под топ-клубы

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